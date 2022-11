14 oder 15"?



Ansonsten hier einfach einmal durchschmulen und gemäß des Budgets ordern:



https://www.luxnote-hannover.de/



https://www.lapstore.de/



https://www.notebooksbilliger.de/



Es gibt noch weitere Aufbereiter, aber das sind mal so die gängigsten. Grundsätzlich geht da ab der Kategorie Thinkpad T450/T460 alles locker für diesen Zweck auch wenn es von Siemens, HP oder Dell kommt. Falls der preis wichtig ist, kannst Du auch in Richtung der L-Reihe bei Lenovo schauen. Die Linux- und damit auch Mint-Unterstützung ist bei den Businessgeräten in aller Regel gut, von daher sind kaum Probleme zu erwarten.



Grobe Eckdaten meinerseits wären aktuell etwa 256GB SSD, 8GB RAM und FHD als Display-Auflösung. Bei den Denkbrettern kann man im Wiki vor dem Kauf auch nach bekannten Problemen schauen und danach entscheiden, ob eine andere Serie vielleicht besser ist.