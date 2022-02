Bootmenü beim Asus Laptop K53S wiederherstellen?

Üblicherweise sind für den Zugriff auf die Recovery beim Start die Tasten F9-F11 gedacht. Das kannst Du einmal versuchen. Sonst belese Dich in diesem Thread etwas.



Mit welchem OS wurde denn das Book ausgeliefert?



Wenn es W7 war, dann sollte der Key auf dem Book vorhanden sein und sich ggf. auch ein W10 damit aktivieren lassen.



Wenn es W8/8.1 war, dann ist die Lizenz im UEFI hinterlegt.



In allen Fällen halte ich es für sinnvoller, eine saubere Neuinstallation zu machen statt per Recovery den Auslieferungszustand mit der komplett veralteten und meist auch Bloatware des Herstellers aufzusetzen. Passende Treiber kannst Du bis W8.1 auch direkt bei Asus laden.