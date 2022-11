Habe einen älteren Rechner mit SSD Samsung 860EVO ausgestattet. An SATA3 dauert es ca. 5min bis KMODE EXCEPTION NOT HANDLED Bluescreen. An SATA2 dauert es ca. 10min bis KMODE EXCEPTION NOT HANDLED. Unter Win10Pro 22H2

Ansonsten alles probiert, letzte, verfügbare Treiber für jedes Geräte installiert. Problembehandlung keine Ergebnisse. Bios 2.2.

Ist das Ding für Win10 nicht geignet? Vorher war Platte Win7 drin.

Danke für jede Hilfe Gruß Roger