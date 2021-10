„SyQuest SyJet Wechselplatte wird nicht erkannt“

ich habe hier noch ca 8 Wechselplatten-Medien liegen und wollte mal schauen, was sich da drauf befindet.

Das zugehörige Wechselplattenlaufwerk ist ein SyQuest SyJet 1.5 mit IDE oder parallel Schnittstelle (habe beide Versionen). Aber leider keinen Rechner, mehr mit diesen Ports.

Also habe ich einen USB 2 IDE Dongle genommen und an meinen Win7 Laptop angeschlossen. Es wird auch ein SyJet erkannt, aber es kommt immer der Fehler, daß kein Medium eingelegt sei, was aber nicht stimmt. Medium ist eingelegt, Festplatte ist hochgefahren und LED signalisiert grünes Licht. Habe unterschiedliche Medien getestet.

Dassselbe passiert an meinem alten WinXP Lap, den ich extra nochmal entstaubt habe.

Ich habe noch in Erinnerung, das die Medien immer recht empfindlich beim Einlegen waren, musste man manchmal 2-3 Mal machen, aber hier wird heute gar nichts mehr erkannt.

Kennt jemand diese Dinger noch?