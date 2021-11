Hallo Leute,

ich hab hier 2 Netzteile die für den Lenovo 77G sein sollen. Das eine ist Original von Lenovo und hat eine Ausgangsspannung von 20V bei 3,25A. Das Zweite hat 19V und 6.5A. Also von der Leistung her sollte das Zweite kein Problem haben, es leistet fast doppelt so viel.

Der Laptop läuft mit dem 19V NT auch problemlos.

Nun mien Frage an einen Wissenden: Kann es trotzdem wegen dem einen Volt zu Problemen kommen? Und wenn ja, wie könnten die aussehen?