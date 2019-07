„SSD ohne AHCI betreiben“

Nabend,

vorneweg- es ist nur ein Versuch!

Beim AsRock G31M-GS gibt es im Bios keine AHCI Einstellmöglichkeit.



Die Überprüfung in der Powershell sagt Trim enabled.

Das Tool von Crucial meckert das fehlende AHCI an.

AS SSD kommt auf ~240 MB/s. (IOPS nicht gemessen.)



Benötigt wird weder USB3, HotPlug, Stromsparmodus noch Multitasking. Daß NCQ nicht funktioniert hierbei ist ok.



Kurzum- der E5200, 4 GB Ram, 250er Platte und onBoard Grafik, lief bisher mit Win7-32 bit und dient(e) als Ausfallreserve.

Daß eine SSD so nicht ihre Höchstleistung bringen wird ist klar, aber trotzdem stabil und zuverlässig funktionieren wird bzw. sollte?

Ich wäre an eigenen Erfahrungen zu solch einer Konstellation interessiert, falls das jmd. schonmal versucht hat oder gar betreibt.

Thx