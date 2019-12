„Refurbished Computer - Erfahrungswerte?“

Guten Morgen,

ich überlege mir irgendwann im Laufe kommenden Jahres einen "neuen" Desktop PC zu kaufen, Dell oder HP etc. Man stößt inzwischen ja immer mehr auf refurbished oder generalüberholt.

In der Regel sind das ja Leasing Rückläufer von Firmen PCs, die nicht so häufige Ein-Ausschaltzyklen erlebt haben, also mehr gelaufen sind. Bis auf die Festplatte wüsste ich jetzt daher keine großartigen Verschleißteile, die man da tauschen sollte, eventuell Lüfter.....

Gibt es Erfahrungswerte, insbesondere Händler, bei denen man solche Produkte halbwegs bedenkenlos kaufen könnte?