Ich bin auf der Suche nach einem absolut lautlosen, also Lüfterlosen PC für Linux. Er sollte eine sata SSD aufnehmen können, und über ca. 8GB RAM verfügen. Zudem sollte er von USB booten können. Und das Ganze sollte auch noch so günstig wie möglich sein. Darf auch gerne etwas Gebrauchtes sein. Schnelligkeit steht nicht an erster Stelle, da ich hauptsächlich textbasierte Anwendungen und den Browser benutze.

Wer kann etwas empfehlen?