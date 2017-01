„Coolermaster NT Kabel gesucht“

Dank Dir für die Antwort. Auf der Coolermaster-Seite war ich schon. Dort gibt's zwar alle möglichen Kabel, aber NICHT das 4pin (12V), ohne dass ja leider nix geht. Ich habe auch angefragt, aber trotz genauer Beschreibung des benötigten Kabels kam bloss der Link zu o.a. Seite, was für mich nur heisst, dass "man" sich nichtmal die Mühe gemacht hat, die Anfrage durchzulesen. Bloss "schnell, schnell, und weg damit".

Bei Caseking frage ich mal an. Mal gucken, ob die sich die Mühe machen, zu ergründen, was ich brauche ? Sorry, was "Support" betrifft, bin ich sehr zynisch geworden.

Ich hatte ursprünglich das Coolermaster G450M. Dann bekam ich durch einen Glückszufall ein Super-Gehäuse (Lian Li) fast geschenkt, und in dem steckte sogar noch ein Coolermaster Silent Pro Gold 1000W. An Letzterem fehlten leider diverse der mod. Kabel, die ich dann durch die vom 450M erstetzt habe. So habe ich welche zu wenig.

Weisst Du zufällig, wie es um die Standardisierung der Anschlüsse am NT bestellt ist ? Genauer, ob man modulare Kabel von anderen NT-Firmen benutzen kann, ggfls. welche ? Eine "Bastellösung" will ich erst dann in Betracht ziehen, wenn gar nix mehr geht.

