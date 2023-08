Das war es dann...

Na ja,

über "Tiefpunkt" kann man sich ja trefflich streiten.

Für mich persönlich waren die folgenden Äußerungen einer bestimmten Person der Tiefpunkt schlechthin.

"du bist und bleibst ein absolut dummes Arschloch"

und

"du absolute Dumpfbacke!"

Selbst Alpha13 hätte sich nie getraut, so was zu schreiben!



Du kannst über mich schreiben, was du willst.



Du willst einfach nur für schlechte Stimmung sorgen ... Hauptsache ... du hast das letzte Wort.

Darauf legst du doch größten Wert.

Und komme mir jetzt nicht damit, dass hjb oder mawe2 meine Freunde wären!

Ich habe es neulich schon geschrieben:

Ich habe keine Freunde auf nickles.de.

Freunde hat man im realen Leben.

Und falls es dich be(un)ruhigt:

Ich habe auch an Löschvorgängen von Postings von hjb oder mawe2 mitgestimmt, sie auch mehrmals zum Löschen vorgeschlagen.

EOD

(bedeutet für mich auch tatsächlich "End of diskussion", ich lese nur noch mit).

Ich habe nichts dagegen, dass jetzt alle über mich herfallen.

Und falls ein anderer VIP anderer Meinung ist, kann er jederzeit den Thread innerhalb von Sekunden entblocken. Damit wäre ich auch einverstanden.