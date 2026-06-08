Kann man Objektive von analogen Kamera verwenden ?

ich habe noch einige Objektive von analogen Kameras (z.B Sigma, Tokina) .

Nun erwäge ich den Kauf einer Spiegelreflex oder System Kamera, wo ich eines dieser Objektive eventuell mit Adapter verwenden kann.

Wahrscheinlich sind diese Objektive nicht besonders lichtstark.

Lohnt sich das überhaupt und würde das funktionieren ?

Jetzt fehlt nur noch die Kamera, falls das klappt.

Eventuell als Einsteigerkamera die Canon EOS R100.

Beim Sigma Objektiv steht noch drauf “for Canon”.