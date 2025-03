Film 20 Jahre unentwickelt in der Kamera

Vor fast 20 Jahren war ich bei einem Jetta - Vento - Bora Treffen und hatte das letzte Mal mit meiner Pentax ME Super fotografiert.

Danach stieg ich auf Digitalfotografie um.

An das, was ich damals analog fotografiert hatte, konnte ich mich heute nicht mehr erinnern.

Also habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, den Film entwickeln zu lassen.

Dachte, das wäre heutzutage nur noch mit einigem Aufwand möglich.

War aber kein Problem.

Hier in der Kleinstadt kann man den Film ganz normal bei Rossmann abgeben.

Nach zwei Wochen konnte ich dann die entwickelten Negative abholen.

Das Ergebnis hatte mich positiv überrascht.

Die weißen Punkte, wo sich das Filmmaterial anscheinend zersetzt hat, kann ich ganz leicht mit PhotoSuit reparieren.