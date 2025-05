Eine Selfie ins All senden zum Fotografieren

Ich hab jetzt ernsthaft überlegt, ob ich ich warten soll, bis die Rückmeldungen kommen, die mir detailliert darlegen, warum die Überschrift syntaktisch, semantisch und göttlich keinen Sinn macht und nix mit Computern und so zu tun hat.

Ich hab mich dagegen entschieden.

Da hat es tatsächlich jemand geschafft einen Mini-Satelliten ins All zu senden. Einfach mit einer Falcon 9 von Space X. Es ist ein Cube-Sat, der vermutlich in einem Ride-Share Programm gestartet ist. Er nennt sich "SAT GUS".



Hier gibt es Info: SAT GUS Spacecraft - Nanosats Database

Sinn und Zweck dieses kleinen Satelliten ist es im All Bilder anzuzeigen und dann ein Foto von diesem Bild mit der Erde im Hintergrund zu machen. Gedacht ist dabei daran, Selfies hochzusenden. Ergo macht er ein Foto von einem Selfie und sendet das dann wieder zurück zur Erde.



Das ganze ist kostenlos.



Tipp: die Seite beherzt nach Unten scrollen, dann kommen Erklärungen und auch eine FAQ (alles in Englisch).

Was soll ich sagen. Herrlich sinnlos das ganze, aber interessant in Hinblick darauf, was heute anscheinend "als Hobby" machbar ist. Natürlich ist da ein Sponsor im Hintergrund tätig und zwar Crunshlabs, der die Seite auch hostet.



CrunchLabs: Where kids & adults learn to Think like Engineers

Ich erwarte jetzt zum Ausgleich zu diesem verrückten Zeugs jede Menge Kommentare zum Datenschutz und nicht vorhandenem Sinn und Zweck dieser Übung. Legt euch bitte richtig ins Zeug!