Mond- und Nachtfotos mit dem Handy aus der Hand aufgenommen: Qualität wie bei gleich teurer Systemkameras!

Nun ist das aber auch nur die Vermutung des Autors, der selber schreibt:

"Eine Vermutung aber liegt nahe: Die Algorithmen auf Samsung-Smartphones schärfen den Mond nicht wirklich nach, sondern erkennen nur die Größe, Drehung und Beleuchtung des Mondes – und ersetzen dann auf Nutzerfotos die reale Aufnahme durch ein per AI generiertes "Foto".

Nur sollte er uns dann auch erklären, wie das für jeden Punkt der Erde möglich sein soll.

Ich machte meine Fotos an unterschiedlichen Tagen am Strand des Mittelmeeres. Unterschiedliche Tage bedeuten unterschiedliche Mondphasen. Werden sämtliche, möglichen Ansichten im Gerät selbst gespeichert, um bei Bedarf abgerufen zu werden?

Was ist mit den Fotos, auf denen auch Wolken zu sehen sind?

Im Übrigen ist mir das letztendlich egal wie ein Foto entstand, es ist nur bei der Entstehung ein aktueller Abdruck der jeweiligen Realität.

Derartige Fotos benötigen immer eine hochwertige Technik, ob die von Samsung, Canon oder Hasselblad stammt.