Streifen im Himmel bei Anzeige mit Irfanview (D7200)

Irgendwie ist es mir erst jetzt aufgefallen - habe die D7200 schon seit etwa 4 Jahren - dass bei der Anzeige von NEF-Dateien in Irfanview oft im (schönen dunkelblauen) Himmel, also auch bei guten Lichtverhältnissen bei niedriger ISO-Zahl so eine Art Artefakte / Streifen sichtbar sind. Bei Vergrösserung (auch schon bei 100%) sieht man deutlich Klötzchenbildung. Mir ist das schon mal aufgefallen, aber nur bei Nachtaufnahmen.

Ich weiss, dass Irfanview die NEF-Dateien so öffnet, wie sie die Kamera nachbearbeitet (Picture Control), also nicht wirklich die Rohdaten anzeigt und das finde ich eben auch gut so, weil dann der Weissabgleich stimmt. Im Photoshop sehen die Farben total besch...... aus und ich hab keine Lust, alle Bilder nachzubearbeiten. Ich vermute mal, es hat irgendwas mit meinen Einstellungen in der Kamera zu tun (Schärfe, Kontrast usw.). Jedoch habe ich jetzt dort keine extremen Veränderungen zum Standard vorgenommen und selbst dann sollten doch bei 30% Ansichtsgrösse keine solchen Artefakte sichtbar sein. Hat da jemand eine Idee oder einen Rat?

