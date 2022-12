EZVIZ C2C Kamera alte Kopplung löschen?

Hallo Leute,

ich habe mit per ebay Kleinanzeigen die o.g. WLAN Kamera gekauft. Für 15€ incl. Versand fand ich den Preis o.k.

Nach dem Download der App und der obligatorischen registrierung wollte ich die Kam verbinden. Leider zeigte mir die App beim Scannen des QR-Codes an, dass die Kamera noch mit einer Handynummer gekoppelt sei. Nach Mailkontakt mit dem Versender behauptet der nun, die angezeigte Nummer wäre nicht seine... Ich unterstelle ja niemandem grundsätzlich etwas böses, aber in dem Fall... na ja.



Auf der Internetseite von ezviz findet sich leider keine Info die Verbnindung zu löschen, nur der Hinweis dass der die vorherige Kopplung erst aufgehoben werden muss.



Trotzdem mal hier, an die vielleicht vorhandenen Spezialisten, die Frage: Kennt jemand einen Weg?