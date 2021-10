Hallo,

seit vielen Jahren besitze ich eine Kamera JD 7.0z.3C von JENOPTIC und bin für meinen Bedarf sehr damit zufrieden, In der Kamera verwende ich seitdem SD-Speicherkarten mit 128 bzw. 256 MB.

Jetzt wollte ich vorrätige Speicherkarten SDHC 8 GB verwenden. Bei diesen zeigt das Gerät "Kartenfehler" an. Diese habe ich am PC geprüft und OK befunden. Karten im MB-Bereich gibt es ja nicht mehr, Was kann ich da machen?

Elu