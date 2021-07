Fokus spinnt nach Schlag auf Objektiv

Hallo

Ich habe eine D7200 mit einem "alten" 18-70 Nikkor Objektiv. Leider bin ich damit gestürzt. Die Kamera sowie das Objektiv haben was abbekommen (Kamera praktisch nichts). Seit da habe ich das Problem, dass vor allem im Weitwinkel und speziell bei Aufnahmen ins Unendliche, der Fokus nicht mehr scharf stellen kann. Er ist zwar schon ganz auf unendlich, aber der Punkt erscheint nicht und ich kann nicht auslösen. Eigenartigerweise hilft es manchmal (aber nicht immer), wenn ich mit der Hand den Zoomring stark gegen das Ende (18 mm) drücke. Das Problem liegt definitiv am Objektiv, denn ein anderes 18-70er funktioniert einwandfrei. Was könnte da am Objektiv wohl kaputt gegangen sein?

Gruss und Dank

Thomas