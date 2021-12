Daten von SONY HDR-CX240E Handycam sichern und bearbeiten

Die oben genannte Handycam hat etwa seit 2019 in meinem Schrank gelegen. Über das in der Kamera integrierte Programm wollte ich kontrollieren ob und was auf der Kamera gespeichert ist. Ergebnis: Es ist nichts gespeichert.

Über meinen externen USB Kartenleser lies sich die MicroSD Karte jedoch auslesen. 4 USB Laufwerke(F:G: H: J:) werden angezeigt. F:G:und H: sind leer, auf J: habe ich im Verzeichnis J:\PRI\ATE\AVCHD\BDMV\STREAM ) 95*.MTS Dateien gefunden welche ich auf dem Desktop gesichert habe. Alle anderen Verzeichnise auf der Karte werden als leer bezeichnet.

Meine Fragen:

Wo formatiere ich die Micro SD Karte auf dem Cardreader oder in der Kamera?

Mit welchem einfachen Programm kann ich die 95 *.MTS Dateien zu einem Film zusammenfassen?

Jede *.MTS Datei kann auf dem Desktop einzeln abgespielt werden