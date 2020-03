„Fotokoffer organisieren und Schaumstoff zuschneiden“

Hallo Leute,

das Innenleben meies Fotokoffers ist nach diversen "Umbauten" mittlerweile so zerfleddert, dass ich ein neues Innenleben brauche. Im Urzustand bestand das Innenteil aus Schaumstoff, der in einzelne kleine Blöcke vorgeschnitten war, die man rel. leicht entfernen und so die Teile wie Kamera, Blitz, Objektive usw. passgenau einbetten konnte.

Nun hab ich mir einen neuen Schaumstoffblock, 80mm hoch und 400x500mm in den Abmaßen, gekauft. Der ist aber der ist nicht vorgeschnitten. Dazu meine Frage an Euch:

Hat jemand Erfahrung oder Tipps, wie man den Inhalt am besten verteilt um möglichst viel unterzubringen und noch wichtiger WIE schneide ich den Schaumstoff am besten?