„Aufnahmedatum ändern“

Ich war letztes Jahr auf Urlaub, wo wir 6 Stunden Zeitverschiebung hatten. Dabei wurden jede Menge Fots geschossen, tlw. mit meiner Canon SLR Kamera als auch mit Handys. Die Handys haben sich automatisch an die Ortszeit umgestellt, bei der Kamera habe ich darauf vergessen.

Jetzt, beim Überspielen auf den PC, habe ich den Irrtum bemerkt, dass Fotos zum gleichen Ort am Handy in einem anderen Datumsordner abgelegt werden, als die Kamerafotos. Habe ich eine Möglichkeit, bei allen Kamerafotos das Datum so zu ändern, dass das tatsächliche Datum (Ortszeit) vermerkt wird? Da es sich um einige hundert Fotos handelt (700+) wäre ein zeitsparende Lösung sehr willkommen.

Danke für eure Hilfe!