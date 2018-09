„GigapanPro, Benutzung ohne Ladegerät?“

Oder laden die nicht, weil nicht genug Ampere rauskommen?

You get what you pay for, den Spruch muss ich Dir doch sicher nicht übersetzen, oder?

Mein Eindruck daraus, Du möchtest mit einer Silvesterrakete zum Mond fliegen...

Zum Laden eines Akkus muss man immer etwas mehr hinein schieben, als man später heraus holt und auch das Laden einer Powerbank dauert etliche Stunden -selbst mit dem richtigen Ladegerät.

Eine Powerbank, mit Ladeelektronik, kann nur herunter regeln. Mit 5V Ladestrom (USB) läd man keinen 9V Akku, oder gar 20V Akku der Powerbank.

(5V-1A >9V-0,8A max. => Ladezeit bei 52000mAh ~ 65h)