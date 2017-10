Wie bekomme ich Fotos 9x13 oder 10x15, ohne Abschneiden ?

Folgendes habe ich gelesen:

?Verschiedene Kameras nehmen Fotos in verschiedenen Seitenverh?ltnissen auf.

Analoge Fotoapparate (also klassische Kameras mit Film) nutzten fr?her meist das Seitenverh?ltnis 2:3.

Die meisten digitalen Kompakt-Kameras nehmen Fotos im Verh?ltnis 3:4 auf.

Bei digitalen Spiegelreflex-Kameras (SLR) ist das "klassische" 2:3 Format vorherrschend.

Handy-Kameras nehmen Fotos oft im Format 16:9 auf, da dies dem g?ngigen Display-Format von Smartphones entspricht.

Mittlerweile bieten sehr viele Bilderdienste Formate an, die zum Beispiel mit "10 cm automatisch" oder "10er Format" bezeichnet werden. Die Angabe "10cm" bezeichnet dabei die k?rzere Seite des Bilds, die l?ngere Seite wird dabei automatisch auf die richtige L?nge zugeschnitten.?

------------------------------------------------------------------------------------

Ich habe nun auch Bilder in 16:9 nicht vom Handy, sondern von einer Video Datei. Nun wurde bei diesem Format ein erheblicher Teil abgeschnitten.

Wie kann ich das vermeiden ?