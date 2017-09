Guten Abend,

ich möchte kleine Tutorials auf Video festhalten, also so wie man es manchmal in Videos auf Youtube zu sehen bekommt, Anleitungen, möglichst noch mit einer Stimme aus dem Off hinterlegt, die beschreibt, was die Maus am Bildschirm gerade tut. Gibt es hier eine vernünftige Freeware, die sowas kann?