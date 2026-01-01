HP 9010e Papierstau im ADF

Hallo Leute, frohes neues,

der HP 9010e meiner Frau hat seit heute die folgende Macke. Will man etwas kopieren und benutzt dazu den Vorlageneinzug, sperrt er sich und gibt die Fehlermeldung "Papierstau im ADF, bitte Originaldokument entfernen. Nun befindet sich aber nix, absolut garnix im Vorlageneinzug. Wir haben auch reingeleuchtet, aber da ist wirklich nix drin, nicht mal das kleinste Fitzelchen.

Wir haben die Kiste auch schon mehrmals resettet, sogar mit herausgezogenem Stromkabel, das hat aber auch nicht geholfen. Nun bin ich, ehrlich gesagt, mit meinem Latein am Ende.

Weiß einer von Euch Rat, wie man das Gerät wieder in Gang bekommt, am besten ohne es komplett zerlegen zu müssen.

Vielen Dank im Voraus.

Viele Grüße,

Dirk