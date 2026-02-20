Gibt es Farbunterschiede bei original Canon Tinte?

Hallöchen Gemeinde.

Hab mal eine Fragen zu denn original Canon Farben. Folgendes:

Mein Drucker, ein Canon Pixma G6050 funktioniert nicht mehr. Tintenauffangbehälter voll. Tausch schwierig, da dieser komplett zerlegt werden muss. Auch ist ne Software nötig um ein Reset zu machen (Tastenkombinationen funktionierten nicht).

Dieser Drucker verwendete 4 Farben. Schwarz, Magenta, Gelb und Gyan. Die original Canon Bezeichnung lautet bei allen Farben GI-50 + Farbton.



Mein neuer Drucker ist nun ein Canon Pixma G650 (brauchte dringen einen neuen für die Kids, da vieles für die Schule gedruckt werden müssen). Dieser verwendet 6 Farben. Die 4, die mein alter Drucker verwendete, plus Rot und Grau. Die genaue original Bezeichnung lautet GI-53 + Farbton

So jetzt meine Frage, ich habe noch einiges an Farbe vom alten Drucker. Was denk ihr, kann ich die alten Farben, also die GI-50 auch im neuen Drucker verwenden, oder gibt es da doch unterschiede vom "Farbton" her. Also, ist die zB GI-50 Magenta gleich wie GI-53 Magenta?

Noch ne kleine Info, die Flaschen selber sind nicht gleich, dennoch könnte ich mithilfe Spritzen die Farben von der einen auf die andere umfüllen.

Und was ich mit dem alten Drucker mache, das überlege ich mir noch. Denn Behälter wechseln würde ich mir zutrauen. Nur Reseten.........Hmmmmm

Bei meinem neuen Drucker ist es möglich, diesen Auffangbehälter ohne Probleme zu tauschen. Auch sieht es so aus wie wenn die Düsen beider Drucker identisch wären. Da hätte ich dann ev Ersatzteile.

Dankke vorab und nette Grüße