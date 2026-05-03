Hallo, mein Drucker Epson SX100 streikt, wenn ich ihn anmache, dann leuchtet das grüne Power-Licht, aber er gibt keine Geräusche von sich, der Druckerkopf bewegt sich nicht mehr und der Drucker wird vom Computer als Offline angezeigt. Egal welchen Knopf ich drücke vom Drucker, er macht nichts mehr.



Vor ein paar Tagen habe ich alle Tintenpatronen gewechselt (keine Originalen), das könnte der Grund sein oder das Tintenkissen ist voll.



Was soll ich jetzt machen?