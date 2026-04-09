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Epson SC 880, Patronenwechsel klappt nicht

hascherl / 1 Antworten / Baumansicht Nickles

Hallo zusammen,

ich versuche gerade, meinen schon länger im Schrank stehenden Epson Farbdrucker zum Leben zu erwecken.

Die eingesteckten Patronen machen nichts mehr, sind mit Sicherheit eigetrocknet, werden aber als ca. 1/3 angezeigt und das ist das Problem:

Ich kann diese Patronen nicht wechseln, wenn die Tintenanzeige keinen Leerstand anzeigt.

Der Schlitten fährt nur ein wenig aus seiner Parkposition, aber nicht auf die gegenüberliegende Wechselzone.

Die Installation hat problemlos funktioniert, er würde auch drucken, aber es kommt nur leeres Papier, alle Wartungversuche wurden erfolglos ausgeführt.

Gibt es eine Tastenkombination, um auch nicht leere, eingetrocknete Patronen wechseln zu können?

Google und KI geben dazu nichts aus, nur den normalen Wechselvorgang.

Hascherl

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hascherl Nachtrag zu: „Epson SC 880, Patronenwechsel klappt nicht“
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Durch die vielen Reinigungs- und Druckversuche wurde jetzt eine Patrone als leer erkannt und ich konnte die neuen Patronen einsetzen. Ein DIN A4 Bild wurde aber fast nur rot und rosa gedruckt, schwarz überhaupt nicht. Werde noch einige Reinigungsversuche durchführen, mal sehen, ob es noch besser wird. Aber wahrscheinlich ist der Druckkopf hinüber.

Keine Ahnung, ob man den irgendwie wieder reanimieren kann.

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