Epson SC 880, Patronenwechsel klappt nicht

Hallo zusammen,

ich versuche gerade, meinen schon länger im Schrank stehenden Epson Farbdrucker zum Leben zu erwecken.

Die eingesteckten Patronen machen nichts mehr, sind mit Sicherheit eigetrocknet, werden aber als ca. 1/3 angezeigt und das ist das Problem:

Ich kann diese Patronen nicht wechseln, wenn die Tintenanzeige keinen Leerstand anzeigt.

Der Schlitten fährt nur ein wenig aus seiner Parkposition, aber nicht auf die gegenüberliegende Wechselzone.

Die Installation hat problemlos funktioniert, er würde auch drucken, aber es kommt nur leeres Papier, alle Wartungversuche wurden erfolglos ausgeführt.

Gibt es eine Tastenkombination, um auch nicht leere, eingetrocknete Patronen wechseln zu können?

Google und KI geben dazu nichts aus, nur den normalen Wechselvorgang.

Hascherl