Drucker - überbewertet

Servus Leute,

gleich mal provokant:

Werden Drucker nicht überbewertet?

Vor allem zuhause privat.

Ich selber druck locker über 2 Jahre nichts mehr zu Hause aus.

Und das wenige, was ich noch drucke, mach ich mit Erlaubnis vom Chef in der Firma.

Meist Reiseunterlagen, wenn ich zb. wieder nach Amrum fahre. Oder nach Naumburg.

Oder nach München, Salzwedel... Eventuell heuer nach Stralsund.

Seminare, Seminare, Seminare und Kongresse.

Noten für den klassischen Gesang druck ich beim Bibliotheks-Drucker .

Also vielleicht pro Jahr für mich...maximal 30 Seiten, wenn überhaupt.

Lohnt sich da noch ein Drucker für zuhause?

Canon MX925 war mein letzter, der wartet nur mehr auf den Transport zum Elektronikschrott. Fehlermeldung 200 ich glaub..da geht nix mehr...

Ich könnte aber den auf Ebay raufstellen....kostenlos gegen Abholung für Bastler. Macht das Sinn?