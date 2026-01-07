Drucker, Scanner, Kombis 11.504 Themen, 46.853 Beiträge

Drucker - überbewertet

Alekom

Servus Leute,

gleich mal provokant:

Werden Drucker nicht überbewertet?

Vor allem zuhause privat.

Ich selber druck locker über 2 Jahre nichts mehr zu Hause aus.

Und das wenige, was ich noch drucke, mach ich mit Erlaubnis vom Chef in der Firma.

Meist Reiseunterlagen, wenn ich zb. wieder nach Amrum fahre. Oder nach Naumburg.

Oder nach München, Salzwedel... Lachend Eventuell heuer nach Stralsund.

Seminare, Seminare, Seminare und Kongresse.

Noten für den klassischen Gesang druck ich beim Bibliotheks-Drucker .

Also vielleicht pro Jahr für mich...maximal 30 Seiten, wenn überhaupt.

Lohnt sich da noch ein Drucker für  zuhause?

Canon MX925 war mein letzter, der wartet nur mehr auf den Transport zum Elektronikschrott. Fehlermeldung 200 ich glaub..da geht nix mehr...

Ich könnte aber den auf Ebay raufstellen....kostenlos gegen Abholung für Bastler. Macht das Sinn?

Alles hat seinen Sinn, auch das scheinbar Sinnlose, denn es gibt nichts ohne Sinn.
Amenophis IV
Die Lebenssituationen sind eben verschieden. 

Es gibt Leute, denen trocknet selbst der Laserdrucker ein, mein ET-2600 dagegen hat 13442 Seite auf dem Buckel - ebenfalls wie bei Dir Zuhause und privat genutzt. 

Und da sind noch nicht mal meine Reiseunterlagen nach St. Moritz, Saint-Barthélemy und Bora-Bora dabei.

Ähm, was wolltest Du uns eigentlich mitteilen?

mawe2
Ich drucke persönlich noch diverse Inhalte aus. Insbesondere, wenn sie für Leute bestimmt sind, denen der Umgang mit digitalen Inhalten fremd ist.

Aber

Reiseunterlagen

zählen da nun gerade nicht dazu.

Die werden heutzutage doch fast grundsätzlich digital verarbeitet und erfordern schon seit einiger Zeit keinen Papierausdruck mehr.

Anonym60
Werden Drucker nicht überbewertet? Vor allem zuhause privat.

Ich habe noch einen s/w Laserdrucker und den benutze ich ab und zu. Erst am Sonntag habe ich für einen Bekannten einen Jahreskalender für 2026 ausgedruckt.

Canon MX925 war mein letzter, der wartet nur mehr auf den Transport zum Elektronikschrott. Fehlermeldung 200 ich glaub..da geht nix mehr...

Meinst Du vielleicht die B200 Fehlermeldung? Die Lösung ist die ersten vier Pins auf dem Druckkopf abzukleben.

https://www.youtube.com/watch?v=9DtAJXH1bUI

