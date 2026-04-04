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Brother HL-L2445DW

pappnasen / 5 Antworten / Baumansicht Nickles

Mich verfolgt was.

Seit heute druckt der Drucker linksseitig schwach.

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hjb pappnasen „Brother HL-L2445DW“
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Übersicht mit KI:

Wenn Ihr Brother HL-L2445DW auf der linken Seite schwach oder blass druckt, deutet dies meist auf ein Problem mit der Tonerverteilung oder der Bildtrommel hin. Hier sind die wahrscheinlichsten Ursachen und Lösungen, basierend auf typischen Brother-Laserdruckerproblemen:

1. Toner gleichmäßig verteilen (Sofortmaßnahme) 

  • Ursache: Der Toner ist ungleichmäßig verbraucht, oft ist die Seite zur Mitte hin leerer.
  • Lösung: Nehmen Sie die Trommeleinheit mit der Tonerkassette heraus. Schütteln Sie die Einheit sanft mehrmals von Seite zu Seite, um den Toner im Inneren wieder gleichmäßig zu verteilen. 

    2. Reinigung der Koronadrähte (Trommeleinheit)

    • Ursache: Verschmutzung im Inneren der Trommeleinheit führt zu Streifen oder schwachem Druck.
    • Lösung: An der grünen Trommeleinheit befindet sich ein grüner Schieber. Schieben Sie diesen mehrmals (von links nach rechts und zurück) über die gesamte Breite. Wichtig: Lassen Sie den Schieber in der Ausgangsposition (1) einrasten. 

      3. Toner oder Trommeleinheit ersetzen 

      • Ursache: Wenn der Toner fast leer ist, kann es zu schwachem Druck kommen. Wenn das Problem trotz Schütteln besteht, ist die Tonerkassette möglicherweise defekt oder leer. Auch eine defekte Trommeleinheit (Bildtrommel) kann einseitige Schwächen verursachen.
      • Lösung: Tauschen Sie die Tonerkassette aus. Sollte das keine Besserung bringen, muss die Trommeleinheit ersetzt werden. 

        4. Überprüfung der Druckereinstellungen

        • Ursache: Der "Tonersparmodus" ist aktiviert.
        • Lösung: Deaktivieren Sie im Druckertreiber (in den Druckeigenschaften auf Ihrem PC) den Tonersparmodus, um eine sattere Schwärzung zu erreichen. 

          5. Papierfeuchtigkeit

          • Ursache: Zu feuchtes Papier kann zu ungleichmäßigem Tonerauftrag führen.
          • Lösung: Versuchen Sie es mit frischem, trockenem Papier aus einer neu geöffneten Packung. 

          Kommentar von mir: Manchmal passiert es halt, dass die Tonerkartusche leer wird, dann sollte man die durch eine volle Kartusche ersetzen. Hat schon oft geholfen.....Unschuldig

          Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
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          pappnasen hjb „Übersicht mit KI: Wenn Ihr Brother HL-L2445DW auf der linken Seite schwach oder blass druckt, deutet dies meist auf ein ...“
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          Der Toner ist noch dreiviertel voll.

          Ich habe die Trommel gereinigt (Drucker hat gerade mal 3.000 Drucke) und einen anderen Toner genommen.

          Es ist etwas besser geworden.
          Ich hoffe, dass sich das noch weiter verbessert.

          Danke.

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          gast1000 pappnasen „Der Toner ist noch dreiviertel voll. Ich habe die Trommel gereinigt Drucker hat gerade mal 3.000 Drucke und einen anderen ...“
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          Die Tonereinheit kräftig horizontal hin- und her schütteln sollte helfen.

          Ich selbst habe auch diesen Drucker schon länger, benutze aber schon immer diesen Toner und hatte noch nie solche Probleme..

          https://www.amazon.de/dp/B076QJPWFZ/?coliid=I2SVLZ4J32PU43&colid=3MVH0JSH8DJGZ&th=1

          Gruß

          Kein Backup? Kein Mitleid!
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          pappnasen gast1000 „Die Tonereinheit kräftig horizontal hin- und her schütteln sollte helfen. Ich selbst habe auch diesen Drucker schon ...“
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          Ich habe möglicherweise auch selbst daran schuld.

          Ich benutze bedrucktes Papier als Schmierpapier.
          Da schreibe ich auch mit Kugelschreiber drauf und benutze es nochmals für einen Ausdruck.

          Sollte ich mit meinen Versuchen keinen Erfolg haben, kaufe ich eine neue Trommeleinheit.
          Kostet ca. 20 €.

          Vielen Dank.

          Frohe Ostern.

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          hjb pappnasen „Der Toner ist noch dreiviertel voll. Ich habe die Trommel gereinigt Drucker hat gerade mal 3.000 Drucke und einen anderen ...“
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          Ich hatte auch schon Pech mit fast noch vollen Kartuschen - ich habe hier einen Farblaser von Brother und einen von Lexmark, der nur schwarz kann, in beiden sind "kompatible" Kartuschen drin (die originalen kann man ja fast nicht bezahlen....). Wie gesagt: Das Risiko bei den kompatiblen Kartuschen besteht halt darin, dass sie manchmal nicht "bis zum Ende" halten, aber solange ich im Vergleich zum Original für das gleiche Geld 4 - 5 kompatible Kartuschen bekomme, nehme ich das gerne in Kauf.

          Nur wer nichts erwartet, erwartet nicht zu viel.
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