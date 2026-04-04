Mich verfolgt was.
Seit heute druckt der Drucker linksseitig schwach.
Mich verfolgt was.
Seit heute druckt der Drucker linksseitig schwach.
Übersicht mit KI:
Wenn Ihr Brother HL-L2445DW auf der linken Seite schwach oder blass druckt, deutet dies meist auf ein Problem mit der Tonerverteilung oder der Bildtrommel hin. Hier sind die wahrscheinlichsten Ursachen und Lösungen, basierend auf typischen Brother-Laserdruckerproblemen:
1. Toner gleichmäßig verteilen (Sofortmaßnahme)
2. Reinigung der Koronadrähte (Trommeleinheit)
3. Toner oder Trommeleinheit ersetzen
4. Überprüfung der Druckereinstellungen
5. Papierfeuchtigkeit
Kommentar von mir: Manchmal passiert es halt, dass die Tonerkartusche leer wird, dann sollte man die durch eine volle Kartusche ersetzen. Hat schon oft geholfen.....
Der Toner ist noch dreiviertel voll.
Ich habe die Trommel gereinigt (Drucker hat gerade mal 3.000 Drucke) und einen anderen Toner genommen.
Es ist etwas besser geworden.
Ich hoffe, dass sich das noch weiter verbessert.
Danke.
Die Tonereinheit kräftig horizontal hin- und her schütteln sollte helfen.
Ich selbst habe auch diesen Drucker schon länger, benutze aber schon immer diesen Toner und hatte noch nie solche Probleme..
https://www.amazon.de/dp/B076QJPWFZ/?coliid=I2SVLZ4J32PU43&colid=3MVH0JSH8DJGZ&th=1
Gruß
Ich habe möglicherweise auch selbst daran schuld.
Ich benutze bedrucktes Papier als Schmierpapier.
Da schreibe ich auch mit Kugelschreiber drauf und benutze es nochmals für einen Ausdruck.
Sollte ich mit meinen Versuchen keinen Erfolg haben, kaufe ich eine neue Trommeleinheit.
Kostet ca. 20 €.
Vielen Dank.
Frohe Ostern.
Ich hatte auch schon Pech mit fast noch vollen Kartuschen - ich habe hier einen Farblaser von Brother und einen von Lexmark, der nur schwarz kann, in beiden sind "kompatible" Kartuschen drin (die originalen kann man ja fast nicht bezahlen....). Wie gesagt: Das Risiko bei den kompatiblen Kartuschen besteht halt darin, dass sie manchmal nicht "bis zum Ende" halten, aber solange ich im Vergleich zum Original für das gleiche Geld 4 - 5 kompatible Kartuschen bekomme, nehme ich das gerne in Kauf.