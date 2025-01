Keine Scanner mehr vorhanden

Mein Drucker Pixma M925 will nicht mehr, alle tricks versucht lt. online-seiten.

kommt immer eine Fehlermeldung.

Naja, ist auch nicht schlimm, denn ich kann mich kaum erinnern wann ich das letzte mal zuhause was ausgedruckt habe.

Scanner wäre noch gut, aber der funktioniert leider nicht extra...eigentlich ein Witz.

Gestern also bisschen eingekauft, bin dann zum Blö..ähm Media Markt gegangen, also der für die breite Masse und denk mir....Schau dir mal einen Scanner an.

Ich schau..und schau...seh aber nur Kombigeräte. Hätte eventuell einen gekauft der flotter ist. Leider nicht. Muss mal im Internet schauen was es so gibt.

Eigentlich wollte ich einen Händler vor Ort unterstützen.