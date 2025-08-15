HP OfficeJet Pro 9012e blockiert mit alternativer Tintenpatrone

Hallo Norbert,

mein geschenkter HP Deskjet 2540, erhielt eine neue Firmware, als ich ihn vor ein paar Jahre installiert habe, danach wollte er nur noch Original Tinte.

Nach ein paar Wochen, suchte ich erneut nach einer neuen Firmware und diese habe ich dann installiert, seit dem nimmt er auch wieder Fremde Patronen.

Ab und zu werde ich daran erinnert, Original Tinte zu verwenden, was ich jedoch ohne Probleme ignorieren kann.

Dieser Hinweis, kommt nicht nach jedem Tintenpatronen wechsel, deshalb stört es mich auch nicht.

Mein Hauptdrucker, ist jedoch ein EPSON, der HP dient nur für schnelle Ausdrucke 1 bis 2 Blatt, ohne Treppensteigen zum Hauptdrucker.

Manchmal lohnt es sich, nach neuer Firmware zu suchen, welche diese Vorgehensweise der Hersteller wieder aufheben.

Zu diesem Thema, gab es auch ein gültiges Gerichtsurteil und die Hersteller besserten mit einer neuer Firmware nach, was auch mich damals veranlasste, nach neuer Firmware zu suchen.

Vielleicht hast du auch mit deiner Suche Glück.