HP OfficeJet Pro 9012e blockiert mit alternativer Tintenpatrone

Bismarck-Stomper / 1 Antworten / Baumansicht Nickles

Hallo zusammen, 

bei meinem o. a. Drucker habe ich eine alternative Tintenpatrone (yellow) eingesetzt. Jetzt druckt die Kiste nicht mehr mit dem Hinweis, dass die alternative Druckerpatrone von der Firmware blockiert wurde. 

Wie kriegt man das wieder hin? Habt Ihr eine Idee? 

Es kann doch nicht sein, dass Alternativtinten den Drucker außer Betrieb setzen. Ist das eigentlich mit dem EU-Recht vereinbar? 

Besten Dank

Norbert

Bismarck-Stomper
Hallo Norbert,

mein geschenkter HP Deskjet 2540, erhielt eine neue Firmware, als ich ihn vor ein paar Jahre installiert habe, danach wollte er nur noch Original Tinte.

Nach ein paar Wochen, suchte ich erneut nach einer neuen Firmware und diese habe ich dann installiert, seit dem nimmt er auch wieder Fremde Patronen.

Ab und zu werde ich daran erinnert, Original Tinte zu verwenden, was ich jedoch ohne Probleme ignorieren kann.

Dieser Hinweis, kommt nicht nach jedem Tintenpatronen wechsel, deshalb stört es mich auch nicht.

Mein Hauptdrucker, ist jedoch ein EPSON, der HP dient nur für schnelle Ausdrucke 1 bis 2 Blatt, ohne Treppensteigen zum Hauptdrucker.

Manchmal lohnt es sich, nach neuer Firmware zu suchen, welche diese Vorgehensweise der Hersteller wieder aufheben.

Zu diesem Thema, gab es auch ein gültiges Gerichtsurteil und die Hersteller besserten mit einer neuer Firmware nach, was auch mich damals veranlasste, nach neuer Firmware zu suchen.

Vielleicht hast du auch mit deiner Suche Glück.

Mein Motto: Leben und leben lassen: Gruss Karl
