Drucker, Scanner, Kombis 11.501 Themen, 46.838 Beiträge

Verfolgung starten Optionen

HP Drucker 8620, Qualität hacken

voessli / 3 Antworten / Baumansicht Nickles

Ich nutze seit jeher nur Fremdtinte. Der HP druckt demnach nur schlampig, außer beim Fotodruck, was aber ewig langes Drucken bedeutet. Das Firmware-Update funktioniert nicht. HP-OJP8620_1910A
Gibt es eine Möglichkeit, den Drucker zu veranlassen, die Fremdtinte zu akzeptieren?

bei Antwort benachrichtigen
winnigorny1 voessli „HP Drucker 8620, Qualität hacken“
Optionen

Ich nehme an, dass der Druckertreiber entweder von dir oder von einem Windows-Update aktuelisiert wurde. Und deshalb hast du jetzt die Arschkarte (das ist einer der Gründe, welshalb ich meine Treiber nicht von Windows aktualisieren lasse, sondern das händisch mache).

Wenn du noch irgendwo einen alten Treiber "herumliegen" hast, deinstalliere den aktuellen und installiere den alten.

Wenn nicht, kannst du auch mal im Gerätemanager schauen; denn wenn du bislang keine Bereinigung alter Treiber durchgeführt hast, kannst du im Gerätemanager evt. den vorhergehenden Treiber wieder installieren.

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
bei Antwort benachrichtigen
DuDu4 voessli „HP Drucker 8620, Qualität hacken“
Optionen

Es liegt nicht am Treiber. Die HP-Drucker Firmware ist hier die Ursache.
Siehe hier:

Info HP-Drucker Firmware

bei Antwort benachrichtigen
winnigorny1 DuDu4 „Es liegt nicht am Treiber. Die HP-Drucker Firmware ist hier die Ursache. Siehe hier: Info HP-Drucker Firmware“
Optionen

Mein Dank an dich für die Aufklärung. Wieder was dazugelernt.

OK - Ein Firmware-Update meiner Drucker habe ich noch nie vorgenommen. Aktuell habe ich einen Billigdrucker, einen Laserdrucker, mit dem ich recht zufrieden bin. Den Brother HL-1110.

Billig und befüllt mit Laserkartuschen von Druckerpatronen.de, die zum Einen wirklich spottbillig sind und zum Anderen auch mehr Füllung haben als die Originale. Ein einziges Mal hat eine nicht funktioniert und ich habe nach nur einem Tag nach meiner Beschwerde Ersatz bekommen. Bin mit meiner Lösung rundum zufrieden.

Farbdrucke brauche ich nicht. Wenn das mal vorkommt, bemühe ich den örtlichen CopyShop und schicke denen die Datei per Mailanhang.

Windows11Pro 64, Gehaeuse: FRACTAL DESIGN DEFINE 7X, Be Quiet Straight Power 12 Platin 1200 Watt, Gigabyte X670E AORUS PRO X, AMD Ryzen 9 7950 X, 64 GB Kingston Fury Beast DDR5 CL36, GeForce RTX 4090 OC 24 GB, 2 x WD Black 2TB, Creative Soundblaster Z SE, HyperX Cloud II wireless
bei Antwort benachrichtigen