HP Drucker 8620, Qualität hacken

Ich nehme an, dass der Druckertreiber entweder von dir oder von einem Windows-Update aktuelisiert wurde. Und deshalb hast du jetzt die Arschkarte (das ist einer der Gründe, welshalb ich meine Treiber nicht von Windows aktualisieren lasse, sondern das händisch mache).

Wenn du noch irgendwo einen alten Treiber "herumliegen" hast, deinstalliere den aktuellen und installiere den alten.

Wenn nicht, kannst du auch mal im Gerätemanager schauen; denn wenn du bislang keine Bereinigung alter Treiber durchgeführt hast, kannst du im Gerätemanager evt. den vorhergehenden Treiber wieder installieren.