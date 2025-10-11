HP Drucker 8620, Qualität hacken

Ich nutze seit jeher nur Fremdtinte. Der HP druckt demnach nur schlampig, außer beim Fotodruck, was aber ewig langes Drucken bedeutet. Das Firmware-Update funktioniert nicht. HP-OJP8620_1910A
Gibt es eine Möglichkeit, den Drucker zu veranlassen, die Fremdtinte zu akzeptieren?
HP Drucker 8620, Qualität hackenvoessli / 3 Antworten / Baumansicht
