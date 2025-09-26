Canon iR 1022iF – Papierstau (nur) bei mehrseitigem Druck

Guten Morgen in die Runde,

mein zugegeben betagter, dennoch liebgewonnener Canon iR 1022iF macht mir Kummer.

Einzelne Seiten druckt er ohne Probleme. Bei mehrseitigen Dokumenten tritt irgendwann (mal nach 8 Seiten, mal schon nach 3, also sehr unterschiedlich) ein Papierstau ein. Der Papierstau tritt dabei augenscheinlich immer bereits beim Einziehen des Papiers aus der Schublade auf.

Ein Wechsel der Papiersorte brachte keine Änderung. Der Drucker hat trotz seines Alters (ich habe ihn 2007 angeschafft) erst knapp 30.000 Seiten gedruckt. Ich habe auch noch einen neuen Toner hier (der für weitere 10.000 Seiten reichen sollte) und würde ihn daher gerne noch ein paar Jahre benutzen.

Hat jemand eine Idee? Wäre es sinnvoll, ihn gegebenenfalls (wenn ja, wo?) in Reparatur zu geben? Vielleicht liest ja zufällig noch Krusty mit und kann einen Tipp geben?

Beste Grüße

Wäbbel

PS: Der Drucker steht natürlich nicht auf dem Kopf ;-)