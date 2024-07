Wlan Drucker wird nicht gefunden

Ich habe ein AIO Gerät von Brother, welches ich mit Wlan angeschlossen habe.

Die dazugehörende App auf meinem Android installiert. Diese funktioniert auch bisher ohne Probleme ... ABER, wenn ich z.B. eine PDF-Datei oder Bild öffne, dieses dann anklicke, habe ich dann die Auswahl Telegram, WhatsApp, Kopieren, Verschieben und vor allem habe ich das Auswahlfenster DRUCKEN.

Wähle ich Drucken auswähle umd dies auszudrucken, wähle ich alle Drucker, da der Brother nicht angezeigt wird, dann startet die Suche - leider vergeblich bzw. ohne Erfolg.

Also wähle ich Drucker hinzufügen uznd gebe die genaue IP Adresse an, die ich in der Druckerapp angezeigt bekomme.

Nun bekomme ich die Meldung: Unter dieser Adresse wurde KEIN Drucker gefunden.

Gebe ich diese IP Adresse in den Browser ein, bekomme ich (NUR) den Namen des Druckers angezeigt unten drunter steht Google Cloud Print (unter Firefox und Chrome).



Geht das auf diesem Weg nicht, sodass ich immer die App nutzen muss um etwas auszudrucken?

Danke