Hallo Leute,

der Drucker HP Officejet 9010 meiner Frau hat seit neuestem folgnde Macke. Er akzeptiert Tintenpatronen anderer Hersteller als HP nicht mehr, allerdings nur die gelben. Die andreren Farben, sowie die schwarze Patrone werden angenommen.

Hat jemand von euch schon mal sowas erlebt und weiß Rat, was man da machen kann außer natürlich gelbe Patronen nur von HP zu kaufen (was die ultima ratio in diesem Falle wäre)

Vielen Dank im Voraus für eure Mühe.

Viele Grüße aus Osthessen,

Dirk