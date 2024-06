Fineprint und Drucker einstellen

Hallo Experten

Ich komme nicht weiter mit dem Broschüre drucken. Also mein Drucker ist ein Canon TS5150 der druckt A4 hochkant ganz normal. Dann habe ich noch fineprint inst. und eingerichtet. Das ging auch. Beim drucken aber ist die Broschüre nicht A5 wie gewünscht sondern A6 also nur halb so groß? Wo habe ich wie was falsch eingestellt? Drucke ich nur eine einzelne Seite über fineprint so ist die nicht A4 quer sondern nur halb so groß. Broschüre drucken ginge auch ohne fineprint aber da finde ich nicht wie ich was einstellen muss damit ich immer nur 7-10 Blätter habe und die dann zusammen binde.

mfg