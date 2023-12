Mit einem Epson ET2825 direkt an die Fritzxbox scannen?

Hallo Leute,

heute mal wieder schnell was kopiert und am besten auch gleich scannen. Aber dafür extra den PC einschalten? Geht das nicht einfacher?

Man kann mit dem kleine Epson (ist wirklich nur was für zu Hause) auch per WSD zum PC Scannen. Aber geht das auch irgendwie an den USB-Stick an der Fritzbox?

Und zur Info: Der 2825 hat nur einen USB-Kabelanschluß und WLAN. KEIN Kartenleser, kein USB-A oder C.

Falls jemand von euch ne Idee hat, oder es sogar schon eingerichtet, dann her mit der Lösung. Danke!

VG

Ralf