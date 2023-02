Kontaktproblem Drucker/Toner ?

Ich habe jetzt mal die Suchmaschine angeworfen:



https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?t=9569



https://www.tintencenter.com/blog/drucker-erkennt-toner-nicht/



https://www.tonerpartner.de/drucker-erkennt-toner-nicht/



Treiber für den Drucker gibt es so am Rande erwähnt bei HP?!



https://support.hp.com/de-de/drivers/selfservice/samsung-clx-3305-color-laser-multifunction-printer-series/17156918



Der Grundtenor des Fehlers geht dabei in Richtung defekter bzw. falscher/nicht erkannter Chip an der Kartusche und das dürfte sich bei verwendeten Fremdtonern vielleicht verstärken.



Ein Reinigen der Kontakte kann also helfen und auch die "Deppenmethode", zusätzlich einmal den Resttonerbehälter zurückzusetzen und dann jede Kartusche einzeln mit Aus- und Einschalten des Druckers wieder einzubauen.