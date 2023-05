HP MFP 276 - Druck über WLAN legt Drucker lahm

Hallo zusammen,

nach längerer Zeit folgendes Problem, bei dem ich ratlos bin:

in einem kleinen Netzwerk hängen u.a. ein PC mit Win 10 und ein HP MFP 276 (beide per LAN an einem Speedport). Jetzt ist jüngst ein neuer Laptop mit Win 11 dazugekommen.

Drucker eingerichtet, Testseite läuft.

Jetzt tritt folgendes Phänomen auf:

der PC (LAN) kann problemlos drucken. Wird vom Laptop ein Druckauftrag gestartet, geht der erste meistens durch, bei Folgeaufträgen bleiben die aber in der Warteschlange hängen und produzieren einen Fehler. In der Folge geht der Drucker lt. Win 11-Laptop "offline", er ist dann auch nicht mehr über seine IP erreichbar, reagiert auch nicht mehr auf Eingaben über das Display am Drucker.

Erst nach einem Neustart des Druckers und Löschen der Warteschlange im Win 11-Laptop funktioniert auch der Druck vom PC wieder.

Habt ihr eine Idee?

Gruß

Dirk