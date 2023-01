Eigendlich MAC & Linux und Drucken

Hallo zusammen,

Also die Überschrift sagt schon das hier 2 Bereiche betroffen sind.

Es geht um einen MAC an dem (per USB) ein Multifunktionsgerät (MFC-7360N) angeschlossen ist. Um von meinem Linux Mint nun auch zu drucken, ist der Drucker im Netzwerk (so der Text des Einstellpunktes) freigegeben.

Das klappt auch wie es soll (solange der MAC nicht im Ruhezustand ist), lustig ist nur das bei dem Auswahlmenü bei Linux Mint fürs Drucken 3 Drucker aufgelistet werden, wovon ein uralt Modell ist das schon lange nicht mehr verwendet wird.

Die 2 anderen Einträge listen den aktuellen Drucker mitsamt MAC name einmal mit Bindestrich, beim anderen Eintrag mit Unterstrich (anstelle Bindestrich) auf.

Frage:

Wie kommt es dazu, zumals auf dem Mac nur der aktuelle Drucker in den Systemeinstellungen aufgeführt wird.

MfG