Hallo hier

Ich habe wieder mal eine Frage. Also ich habe eine Zeichnung .jpg die will ich mit posteriza ausdrucken. Das geht 2 Seiten quer passt. Diese Vorlage hatte ich schon mal ausgedruckt. Jetzt ist sie aber beim drucken in einer anderen Größe? D.h. die Schnittmarken sind weiter weg vom Bildrand? Ich bräuchte aber genau die gleiche Größe. Kann man das ändern und wie? Oder gibt es ein Programm wo ich die Bildgröße ändern kann zu den Schnittkanten?

mfg

Planitzer