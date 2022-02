Zählerangaben bei Canon, was bedeuten sie?

Hallo zusammen

Nochmal ich mit meinem neuen Canon MF832. Leider gibt es Unstimmigkeiten bei den Zählerangaben und eigenartige Einträge bezüglich der eingesetzten Toner.

Also bei den Zählerangaben komme ich einfach nicht draus, was alles zu bedeuten hat. Ich habe Canon bereits angerufen, am Telefon konnte mir der Typ jedoch nicht sicher sagen, was die Zahlen bedeuten. Die Sache läuft jetzt, habe leider noch nichts weiter gehört. Daher frage ich hier mal nach. Ich habe folgende Angaben:

113 : Total (Schwarzweiß/Klein) 2523 123 : Total (Vollfarbe + Einzelfarbe/Klein) 2665 501 : Scan (Total 1) 434 301 : Druck (Total 1) 4034

Ich hätte jetzt gedacht, dass die oberen zwei Totale zusammen eigentlich das "Druck (Total 1) ergeben müsste. Das passt aber gar nicht. Es ergäbe eigentlich über 100 Drucke mehr. Als ich den Drucker in Betrieb nahm, ist mir bereits aufgefallen, dass bereits viele Ausdrucke stattgefunden haben.

Bei den Angaben zu den Tonern steht dann z. B. beim schwarzen Toner folgendes:

C9 : 00000

C2 : 00000 C3 : 00002

(1) Seriennummer (2) Typ (3) Kapazität Erste Verwendung Letze Verwendung (4) Datum/Zeit (5) Verbleibende Menge (6) Datum/Zeit (7) Verbleibende Menge 000001097701007325322 C1 Standard 01/01 2022 22:24 100% 08/02 2022 7:48 30% 000001089301008020792 C1 Standard 22/09 2021 1:56 30% 23/09 2021 2:12 30% 000001061101007293003 C1 Hoch 17/09 2021 10:08 100% 17/09 2021 10:26 100% --------------------- C3 Unbekannt 17/09 2021 10:02 -% 17/09 2021 10:02 -% --------------------- C3 Standard 17/09 2021 9:01 -% 17/09 2021 9:14 -%

Auffällig ist, dass die Kartusche, die am 1.1. von mir in Betrieb genommen wurde, anscheinend eine "Standard"-Kartusche war, müsste aber eine Starter-Kartusche sein. Das ist bei den farbigen Kartuschen auch der Fall. Und zweitens ist seltsam, dass Monate vor meinem Kauf, bereits 2 bzw. 4 verschiedene Toner eingesetzt waren. Der Händler behauptet, es sei ein fabrikneues Gerät gewesen, keine Retoure oder so. Wie es verpackt war, hat es auch fabrikneu ausgesehen. Was denkt ihr dazu?

Gruss und Dank

Thomas