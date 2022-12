Mein Epson geht mir auf den S*ck!!

Moin,

jetzt muss ich doch mal etwas Frust ablassen…

ich habe mir vor 11/2 Jahren einen Epson ET-2821 Drucker gekauft. Mit ein Kaufgrund war die Möglichkeit die Tinte aus Flaschen nachzufüllen. Und sogar die originale Tinte ist relativ Preiswert.

So weit so gut, heute wollte ich mal die Walzen vom Papiereinzug reinigen da etwas Tinte auf den Walzen die Blätter verschmieren. Also wollte ich die Scaneinheit hochklappen…

Aber das geht überhaupt nur nach dem man eine kleine Schraube entfernt hat (steht natürlich nicht im Handbuch) und selbst dann auch nur ein kleines Stückchen, vielleicht 8-10cm.

Dass es nicht weiter geht liegt an einem Haken der sich aber nicht freistellen lässt.

Was für ein Mist, wie soll man denn so den Innenraum vom Drucker reinigen bzw. Papierstau vernünftig beseitigen??

Warum sich Epson bei diesem Modell für solch eine Konstruktion entschieden hat kann ich nicht verstehen. Da vermisse ich mal wieder meinen alten Brother DCP…

Musste mal raus…trotzdem schöne Grüße an alle

michel9