Kann HP-Drucker nicht installieren

Hallo,

ich habe einen HP ENVY 4524 der seit mehrere Jahre gute Dienste an meinem PC1 leistet. Aus organisatorischen Gründen ist es jetzt erforderlich, diesen vom PC1 zu trennen und am PC 2 zu installieren. Das macht mir aber Schwierigkeiten. PC1 und PC2 haben beide WIN7.

Die Installation läuft bis an die Stelle ohne Schwierigkeiten ab, wo HP "Vereinbarungen und Einstellungen für die Installation" eingefügt hat. Egal ob ich die vorgegebenen Punkte bejahe oder verneine und auf der nächsten Seite "OK" oder "Abbruch" wähle, ich habe keine Möglichkeit, die Installation bis zum Ende fortzuführen. Ich habe den Vorgang mehrmals vom Anfang an durchgeführt und bin immer wieder an der genannten Stelle stecken geblieben,

Könntet ihr mir sagen, wie ich aus dieser "Nummer" wieder rauskomme, um den Drucker am PC 2 in Betrieb zu nehmen zu können?

Ebo1