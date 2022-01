Drucker für printable DVDs gesucht

Guten Abend liebe Freunde!

Ich verwende vorwiegend Maxell DVDs mit beduckbarer Oberfläche. Bis jetzt hat mir ein Canon Pixma IP7250 gute Dienste geleistet um DVDs zu bedrucken.Einmal habe ich einen neuen Druckkopf gekauft und ausgetauscht:Seit neuestem druckt er mir nur mehr ohne Farbe also kommt nur mehr leeres Papier bzw die unbedruckte DVD Oberfläche. Der Drucker tut aber so als ob der Druck ok sei. Also Keine Fehlermeldung oder so.

Die Tintenpatronen hab ich kontrolliert sind voll. Hab auch das Canon Service Tool drüberlaufen lassen. Kennt jemand den Grund für dieses seltsame Verhalten des Druckers?

Gibt es Alternativen zu den Canon Druckern um DVD Oberflächen zu bedrucken?

Danke für eure Hilfe