Plug&Play-Druckerempfehlung für Linux

Hallo Forensiker,

kann mir jemand aus eigener Erfahrung einen Laserdrucker empfehlen, der ohne Klimmzüge unter Linux Mint läuft? Der Ex einer Freundin hat das ganze Equipment bei der Trennung mitgenommen und sie hat jetzt einen Laptop mit genanntem OS, ein Canon Scanner LIDE 25 ist vorhanden, der auch gut läuft. Es geht also nur um einen Drucker, gerne einen Laser. Wie gesagt, bezahlbar soll er sein (so 100-150€) und nach Anstöpseln funktionieren. Sie ist reine Anwenderin, braucht den Rechner für Office und Tabellen, die dann halt manchmal ausgedruckt werden müssen.

Gruß

Frank