„HP Solution Center ist weg“

Hallo

Ich habe ein Problem. also ich nutze schon lange Zeit das HP Solution Center von HP. Mein Drucker ist ein Photosmart von HP. Jetzt wollte ich etwa scannen und starte das Programm. Di Startseite kam und plötzlich wird ein anderes Bild gezeigt und es geht nicht weiter?? Hab gesucht im Netz aber nix gefunden. Also das Programm deinstalliert PC aus und wieder ein und neu installiert das ging problemlos. Jetzt startet es wieder genauso mit diesem ominösen Bild. Was kann das sein? Gibts da noch andere Software mit der ich meinen Drucker und den Scanner bedienen kann?

mfg

Planitzer