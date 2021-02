HP M479fdw vs. Canon MF744cx

Hallo

Da man von neueren HP-Geräten ja öfter mal was Negatives hört (Qualität hat nachgelassen, etwas klapprig, vor allem der ADF-Einzug ist oft schief, massenhaft gleiche Defekte nach 2 oder 3 Jahren oder trotz Original-Toner Streifen oder andere Spuren auf dem Papier), wollte ich eher den Canon probieren. Jedoch kann der HP 1200x1200 beim Scannen und der Canon nur 600x600. Auch unser Grossformat-Kopierer von Sharp (Riesenteil) kann nur 600x600 beim Scannen... der Drucker hingegen 1200x1200.

Nun frage ich mich, hat vielleicht jemand mit beiden Geräten Erfahrungen und kann zur Scan- und auch Druckqualität etwas sagen und wie sich die 1200x1200 genau auswirken? Der Druck ist ja trotzdem nur 600x600, also wär das höchstens beim Digitalisieren von Dokumenten der Fall. Bei uns in der Schule digitialisieren wir manchmal Lehrmittel, um sie dann am grossen Touchpanel zu nutzen. Wirkt sich die höhere Auflösung auch positiv bei Text aus und wenn ja, inwiefern?

Dern HP bekäme ich mit der Cashback-Aktion, die jedenfalls in der Schweiz gerade läuft, 100.- günstiger als den Canon, von dem her würde ich dann doch eher wieder zur HP tendieren. Er hat im Vergleich zum Canon aber nur 512 MB Memory. Inwiefern die 1 GB bei Canon bei grösseren Grafiken / Fotos übers Netzwerk ein Vorteil sind, würde mich auch interessieren.

So weit ich gelesen habe, produziert HP jetzt auch selber Druckwerke bei einigen ihrer Geräte, wo sie früher nur Canon verwendet haben. Was die Eigenproduktionen nun in Sachen Qualität leisten, wäre auch noch interessant zu wissen.

Besten Dank für Tipps

Thomas