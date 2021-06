Canon MF744 - Textdruck etwas schwach

Hallo

Ich habe hier einen grossen Sharp oder auch kleine HP-Kopierer. Jetzt neu einen MF744 gekauft und er druckt Text leider schwächer / dünner aus als die beiden anderen. Bei Kopien ist es okay und Farbdrucke sind auch in Ordnung. Nur bei Text vermisse ich den "Punch". Ich habe bereits im Netz gelesen, dass dies anscheinend ein Problem des Canon ist. Leider hat auch die volle Justierung (wie in einem Tipp vorgeschlagen) nicht geholfen. Auch das bis an den Anschlag hochdrehen der schwarzen Toner-Intensität im Drucker-Menü macht bei Text so gut wie keinen Unterschied, dafür werden Farbdrucke dunkler.

Ist das einfach so, dass der Canon-Toner dieser Serie weniger dunkel ist bzw. dieses Druckwerk so abgestimmt ist und man damit leben muss? Ich habe auch schon andere Laserdrucker gesehen, die eher heller drucken (ein älterer Kyocera z. B. oder der HP 4050, der bei mir zuhause steht).

Vielleicht kann ja Crusty, der Experte, etwas dazu sagen... du verkaufst ja die Canon-Dinger.

Gruss und Dank

Thomas